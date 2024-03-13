Минобороны России сообщило о поражении ЗРК Patriot ВСУ в Харьковской области

Министерство обороны России: в Харьковской области поражен ЗРК Patriot ВСУ

В Харьковской области поражен зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) американского производства Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 13 марта, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Помимо этого, в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожены два украинских вертолета Ми-8, а также и цех по ремонту вооружения и военной техники в районе города Бакалея Харьковской области.