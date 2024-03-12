В США заявили о сложностях с восполнением одного вида вооружения ВСУ

MWM: у Украины осталось мало возможностей для восполнения систем Patriot

У Украины осталось мало шансов восполнить системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Такое мнение приводится в cтатье издания Military Watch Magazine (MWM), базирующегося в США.

В материале сообщается, что у Украины практически не осталось возможности восполнить запасы уничтоженных систем Patriot и боеприпасов. Причиной тому послужила не только заморозка военной помощи США, но и нехватка у Соединенных Штатов этого вида вооружения.

Сложности с Patriot у Соединенных Штатов MWM объяснило эскалацией конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года. Отмечается, что в этих боевых действиях американские вооруженные силы понесли значительные потери.

Ранее портал Business Insider (BI) заявил, что российские планирующие бомбы разрушают оборону украинской армии. В статье также говорится, что использование этого оружия подрывает боевой дух солдат Вооруженных сил Украины.