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15:13, 12 марта 2024Интернет и СМИ

В США заявили о разрушающем оборону ВСУ российском оружии

BI: планирующие российские бомбы разрушают оборону ВСУ

Фото: Mil.ru / Wikimedia

Российская армия использует планирующие бомбы для разрушения обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил базирующийся в США портал Business Insider (BI).

В материале говорится, что речь идет о бомбах ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. По словам украинского военного, которые приводит BI, использование этого оружия подрывает боевой дух солдат ВСУ.

«Россия стала активней применять бомбы в бою на фоне неудач ВСУ: на передовой заканчиваются боеприпасы, а в Конгрессе США республиканцы продолжают блокировать военную помощь на 60 миллиардов долларов», — отмечается в статье.

Ранее в Business Insider заявили об ошибке, которую допустили ВСУ в конфликте с Россией. По мнению американского издания, украинская армия неверно спланировала оборону в районе Авдеевки. Отмечалось, что теперь ВСУ придется обороняться, отражая вместе с тем российские атаки.

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      Мария Большакова
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