В США рассказали о допущенной ВСУ ошибке

BI: ВСУ допустили ошибки при планировании обороны в районе Авдеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) допустили ошибки при планировании обороны в районе Авдеевки. Такое мнение выразило базирующееся в США издание Business Insider (BI).

«Ошибки в планировании и различные дефициты привели к тому, что Украина упустила возможность возвести оборонительные линии на ключевом участке фронта», — говорится в материале. Возможно, ВСУ придется строить оборону на этом участке сейчас, параллельно отражая российские атаки, что грозит «сделать это амбициозное предприятие в разы более сложным», рассказали в издании.

BI также привело слова полковника ВСУ в отставке Сергея Грабского, который прокомментировал возведенные украинской армией оборонительные линии. Отставной военный усомнился в том, что эти линии могут противостоять массированным «бульдозерным атакам» российских сил.

По словам Грабского, Киев уделил недостаточно внимания возведению обороны. Кроме того, на это повлияли нехватка личного состава и оборудования. «Нам не хватает инженерных частей. А инженерным частям, которые у нас есть, не хватает оборудования», — пояснил он.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин назвал сроки восстановления Авдевки. По его словам, населенный пункт можно будет восстановить в течение года после отдаления линии соприкосновения.