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13:33, 6 марта 2024Среда обитания

Хуснуллин назвал срок восстановления Авдеевки

Хуснуллин заявил, что Авдеевку можно будет восстановить в течение года

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Авдеевку можно будет восстановить в течение года после отдаления линии соприкосновения. Соответствующий срок назвал вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус, его слова приводит агентство РИА Новости.

Зампред правительства рассказал, что посещал Авдеевку, чтобы оценить, насколько быстро ее удастся восстановить, а также подготовить к зимнему периоду. «Мы посмотрели, ничего там страшного нет — как только линия [соприкосновения] отодвинется, мы быстро там все восстановим», — заявил вице-премьер. Всего в Авдеевке, по словам Хуснуллина, проживает около тысячи человек.

Вице-премьер добавил, что к 2030 году, в соответствии с планом реализации стратегии социально-экономического развития, уровень жизни в Донбассе и Новороссии должен достичь среднероссийских значений.

Ранее в марте Хуснуллин сообщал, что при необходимости для оперативного восстановления Авдеевки будут мобилизованы все силы подобно тому, как это происходит в других городах новых регионов.

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      Полина Кислицына
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