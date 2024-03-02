Власти пообещали восстановить Авдеевку в ближайшем будущем

Хуснуллин пообещал оперативно восстановить Авдеевку

Восстановление взятой под контроль российских войск Авдеевки начнется в ближайшем будущем. Об этом заявил заместитель председателя России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале по итогам рабочей поездки в Донецкую Народную Республику (ДНР).

Он отметил, что работы в городе начнутся, как только будет отодвинута линия соприкосновения. Вице-премьер отметил, что жизнеобеспечение Авдеевки можно восстановить достаточно оперативно. «При необходимости мы сможем мобилизовать все силы, как это делаем в других городах новых регионов», — сказал Хуснуллин. Он опубликовал видео из разрушенного города.

На кадрах вице-премьер говорит, что восстановление города начнется в ближайшее время. Он стоит на фоне поврежденных домов и котельной Авдеевского коксохимического завода. По его словам, после осмотра основного источника теплоснабжения города, власти составили план работ , чтобы к следующей зиме запустить котельную.

Чиновник указал, что Авдеевка пострадала примерно так же, как Мариуполь. Он пообещал, что вскоре начнутся работы над электро- и водоснабжением города.

26 февраля российские войска взяли под контроль поселок Ласточкино под Авдеевкой. Сама Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля.