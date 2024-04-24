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08:40, 24 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе по военной части ВСУ в Одессе

Подполье: российские войска нанесли удар по военной части ВСУ в Одессе

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Российские войска ракетным ударом поразили здание военной части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе. Об этом стало известно из сообщения координатора российского подполья в Николаеве Сергея Лебедева, передает РИА Новости.

«По Одессе был нанесен удар. Пишут о том, что попадание было в военную часть возле Горбатого моста, взрыв сильный, в десяти километрах от эпицентра "трухнуло сильно дом"», — приводятся в публикации слова партизана.

Он добавил, что, по некоторым сведениям, всего было нанесено несколько ударов.

Ранее Лебедев рассказал об уничтожении в Одессе нескольких систем противовоздушной обороны (ПВО) и ряда складов ВСУ со снарядами. По его словам, уничтоженные боеприпасы могли предназначаться для установок ПВО.

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      Глеб Палехов
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