Подполье сообщило об ударе по месту запуска БПЛА в Херсоне

Подполье: в Херсоне поражена крыша дома, с которой запускались украинские БПЛА

В Херсоне поражена крыша дома, с которой запускались украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев сообщил об ударе Вооруженных сил России по месту запуска украинских БПЛА в Херсоне. По его информации, бойцы ВСУ располагаются в жилых зданиях без разрешения домовладельцев.

«Прилетело в многоэтажный дом, крыша которого использовалась "дроноводами" для запуска и контроля БПЛА», — сообщил представитель подполья. Он также отметил, что в Станиславе зафиксирован взрыв в районе пристани.

Ранее Лебедев сообщил об ударе ВС России по направлявшимся к ЗАЭС бойцам ВСУ. Украинское подразделение потеряло треть личного состава