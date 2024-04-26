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13:12, 26 апреля 2024Экономика

Использование одного вида материалов в строительстве назвали устаревшим

Эксперт Дасаев: использование асбестовых материалов опасно для здоровья

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Использование асбестовых материалов при строительстве дачных домов безнадежно устарело. Этот и другие неактуальные тренды назвал креативный директор строительной компании «Дачный Сезон» Тимур Дасае в разговоре с агентством РИА Новости.

Эксперт отметил, что асбестовые материалы опасны для здоровья людей и для окружающей среды. Известно, что вдыхание асбестовой пыли может спровоцировать рак легких. Кроме того, в список устаревших трендов Дасаев включил деревянную кладку без утеплителей, поскольку она не обеспечивает достаточную теплоизоляцию и экономию энергоресурсов, а также узкие и темные окна — сейчас их принято заменять на более энергоэффективные и функциональные варианты.

Напротив, одним из главных трендов этого года является использование при строительстве энергоэффективных материалов и технологий — утеплителей, двойных и триплексных стеклопакетов, солнечных батарей и теплых полов, позволяющих снизить затраты на отопление и электроэнергию до 20 процентов. Специалист отметил, что за счет установки энергосберегающих стеклопакетов удастся тратить на отопление на 40 процентов меньше, чем в случае с обычными окнами. Кроме того, все большей популярностью пользуются панорамные окна и остекленные веранды, обеспечивающие хорошее естественное освещение и вид на природу.

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Наиболее актуальные стили интерьера дачного дома — скандинавский или кантри, сообщила руководитель отдела маркетинговых коммуникаций компании Estima Елизавета Родионова. «В доме сейчас в тренде просторный опенспейс, включающий в себя кухню и гостиную, панорамные окна и порталы — с выходом на террасу», — добавил директор по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

Ранее дачникам дали совет по выращиванию сакуры на участке.

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      Полина Кислицына
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