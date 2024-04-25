Дачникам дали совет по выращиванию сакуры

Агроном Ганичкина: при высадке сакуры на даче лучше подбирать зимостойкие сорта

Для выращивания сакуры на даче рекомендуется выбирать зимостойкие сорта. Таким советом с «Вечерней Москвой» поделилась главный агроном России Октябрина Ганичкина.

Сакура является теплолюбивым деревом, напомнила агроном. К зимостойким сортам, которые лучше высаживать, относят Кику Шидаре — вишня мелкопильчатая. Она вырастает не более чем на четыре метра, в диаметре достигает около трех–четырех метров. Ежегодный прирост составляет 20–30 сантиметров. При этом у дерева очень красивая форма цветения, напоминающая плакучую иву.

Высаживать вишню лучше на южной стороне дома, где меньше всего холодного ветра и много солнечного света. Почву для сакуры нужно подбирать рыхлую, легкую и плодородную. Перед посадкой в почву рекомендуется добавить сернокислый калий и фосфорно-калийные удобрения.

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