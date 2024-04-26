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13:05, 26 апреля 2024Мир

Глава МИД Германии провела секретную встречу с генсеком НАТО

Главу МИД ФРГ Бербок заметили выходящей с секретной встречи со Столтенбергом

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок провела секретную встречу с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает Bild на русском.

Как отмечает издание, главу МИД заметили выходящей в окружении семи офицеров службы безопасности со встречи, которая прошла в ресторане отеля Telegraphenamt в Берлине.

Уточняется, что инициатором встречи был генсек НАТО, политики обсудили тему безопасности Европы и дальнейшей помощи Украине.

Ранее Столтенберг признал, что США и Европа обделяют Украину обещанной военной поддержкой. По его словам, в последние месяцы Вашингтон не мог согласовать выделение помощи Киеву в Конгрессе, а страны Евросоюза предоставили Киеву меньше помощи, чем планировалось.

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      Виктория Кондратьева
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