Глава МИД Германии провела секретную встречу с генсеком НАТО

Главу МИД ФРГ Бербок заметили выходящей с секретной встречи со Столтенбергом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок провела секретную встречу с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает Bild на русском.

Как отмечает издание, главу МИД заметили выходящей в окружении семи офицеров службы безопасности со встречи, которая прошла в ресторане отеля Telegraphenamt в Берлине.

Уточняется, что инициатором встречи был генсек НАТО, политики обсудили тему безопасности Европы и дальнейшей помощи Украине.

Ранее Столтенберг признал, что США и Европа обделяют Украину обещанной военной поддержкой. По его словам, в последние месяцы Вашингтон не мог согласовать выделение помощи Киеву в Конгрессе, а страны Евросоюза предоставили Киеву меньше помощи, чем планировалось.

