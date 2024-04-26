Осужденный по ошибке российский подросток обратился к главе СК и генпрокурору

Осужденный по ошибке уфимец попросил Бастрыкина и Краснова наказать виновных

Осужденный по ошибке подросток из Уфы обратился к председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Соответствующий ролик в распоряжение «Ленты.ру» предоставил адвокат Виталий Буркин.

На кадрах юноша просит главу СК и генпрокурора наказать всех виновных, кто вынес в отношении него незаконное решение.

15-летнего подростка вместе с мамой, у которой были обнаружены 30 свертков с мефедроном, задержали в феврале 2022 года. На судебном заседании юноша пояснил, что мама попросила сходить его за «курительной смесью», а о наркотиках он ничего не знал.

В декабре 2022 года суд приговорил подростка, не достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности, к трем годам воспитательной колонии. Ему удалось выйти на свободу только в марте 2024 года, когда приговор был отменен.

