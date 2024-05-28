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15:23, 28 мая 2024Силовые структуры

Осудивших по ошибке российского подростка судей отправили в отставку

В Уфе осудивших по ошибке подростка Носырева судей отправили в отставку
Начало событий в новости Российский суд посадил не достигшего нужного возраста 15-летнего подростка

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Башкортостане квалифицированная комиссия судей республики отправила в отставку с пожизненным содержанием со всеми привилегиями судей, которые по ошибке осудили уфимского подростка Константина Носырева. Об этом адвокат Виталий Буркин сообщил в своем Telegram-канале «Строптивый адвокат».

По словам адвоката, теперь россияне из своих налогов будут оплачивать содержание судей, которые не знают, с какого возраста у граждан России наступает уголовная ответственность. Буркин отметил, что всем следует соблюдать и чтить закон.

Ранее сообщалось, что осужденный по ошибке Носырев записал видеообращение к председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. На видео юноша просит главу СК и генпрокурора наказать всех виновных, кто вынес в отношении него незаконное решение.

9 апреля стало известно, что Демский суд Уфы отправил в колонию 15-летнего подростка, не достигшего нужного возраста привлечения к уголовной ответственности, который наступает с 16 лет.

15-летнего подростка вместе с мамой, у которой были обнаружены 30 свертков с мефедроном, задержали в феврале 2022 года. На судебном заседании юноша пояснил, что мама попросила сходить его за «курительной смесью», а о наркотиках он ничего не знал.

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      Анна Габай
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