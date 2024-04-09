Российский суд посадил не достигшего нужного возраста 15-летнего подростка

В Уфе суд отправил в колонию 15-летнего подростка, несмотря на возраст

Демский суд Уфы отправил в колонию 15-летнего подростка, не достигшего нужного возраста привлечения к уголовной ответственности, который наступает с 16 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Виталий Буркин.

По его словам, мальчик провел в следственном изоляторе 1,5 года по вине судей и прокуроров, которые проигнорировали требование закона. Его обвинили в незаконном обороте наркотиков, на момент совершения преступления ребенку было 14 лет.

«В уголовном законе четко сказано, что уголовная ответственность наступает с 16 лет. Защита указывала судьям на это. Плевать. Друзья, это уже все за гранью», — отметил юрист. По его словам, в действиях следователей, прокуроров и судей есть признаки преступления против российского правосудия и ребенка. В отношении них должно быть возбуждено уголовное дело.

Мальчика вместе с мамой задержали в феврале 2022 года. У женщины изъяли 30 свертков с мефедроном. Задержанная признала вину и рассказала, что ей срочно нужны были деньги для оплаты аренды квартиры, поэтому она решила подработать таким образом. На суде ее сын объяснил, что мама попросила его сходить за «курительной смесью» и он не знал о наркотиках.

В декабре 2022 года суд приговорил мальчика, которому на тот момент было 15 лет, к трем годам лишения свободы в воспитательной колонии. В марте 2024 года приговор был отменен и подростка освободили.

26 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала 14-летнего школьника за поджог релейного шкафа недалеко от станции Удельная. Ему помогал 20-летний сообщник. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о попытке совершения теракта.