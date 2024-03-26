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12:47, 26 марта 2024Силовые структуры

Российский шестиклассник поджег релейный шкаф и стал фигурантом дела о теракте

В Петербурге 14-летний школьник задержан за поджог релейного шкафа

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полиция задержала 14-летнего школьника за поджог релейного шкафа недалеко от станции Удельная. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Несовершеннолетнему злоумышленнику помогал 20-летний мужчина. Оба нарушителя задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье о попытке совершения теракта.

По данным канала, полицейские провели обыск в домах задержанных. У них было обнаружено четыре мобильных телефона и 19 различных сим-карт, а также электронные весы и неустановленное вещество. Все обнаруженное изучается специалистами.

Уточняется, что шестиклассник состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних из-за плохого поведения.

Ранее сообщалось, что суд в Орле арестовал подростка по обвинению в диверсии на железной дороге.

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      Анна Габай
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