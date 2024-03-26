Российский шестиклассник поджег релейный шкаф и стал фигурантом дела о теракте

В Петербурге 14-летний школьник задержан за поджог релейного шкафа

В Санкт-Петербурге полиция задержала 14-летнего школьника за поджог релейного шкафа недалеко от станции Удельная. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Несовершеннолетнему злоумышленнику помогал 20-летний мужчина. Оба нарушителя задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье о попытке совершения теракта.

По данным канала, полицейские провели обыск в домах задержанных. У них было обнаружено четыре мобильных телефона и 19 различных сим-карт, а также электронные весы и неустановленное вещество. Все обнаруженное изучается специалистами.

Уточняется, что шестиклассник состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних из-за плохого поведения.

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