Неизвестные бросили дымовую шашку в квартиру россиянина и его матери-пенсионерки

В Екатеринбурге в квартиру мужчины и его пожилой матери бросили дымовую шашку

В Екатеринбурге неизвестные бросили армейскую дымовую шашку в квартиру местного жителя и его пожилой матери. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 26 апреля. Злоумышленники сначала разбили окна в кухне и комнате пенсионерки в доме №11 на улице Советской, затем брызнули перцовым баллончиком и бросили дымовую шашку. Хозяин квартиры заметил два убегавших силуэта в масках. Потерпевшие получили химические ожоги слизистой горла, носа и роговицы глаз. На место происшествия приехали скорая помощь, МЧС и полиция.

Теперь правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Она поставлена на контроль руководством УМВД России по Екатеринбургу.

Ранее стало известно, что неизвестные побили и вывезли в лес 20-летнего жителя Екатеринбурга.