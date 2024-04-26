Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:28, 26 апреля 2024Россия

20-летнего россиянина побили, вывезли в лес и оформили на него кредит

Е1.ru: неизвестные побили и вывезли в лес 20-летнего жителя Екатеринбурга

Фото: Илья Зиновьев / Коммерсантъ

Неизвестные побили, вывезли в лес 20-летнего жителя Екатеринбурга. Кроме того, на молодого человека оформили кредит. Об этом пострадавший россиянин рассказал порталу Е1.ru.

Молодой человек пояснил, что вместе с 16-летним братом гулял ночью возле торгового центра «Антей». Родственник пошел справить нужду, в этот момент к нему подъехали незнакомцы и стали высказывать претензии. «Начали говорить, что он нехорошо делает, предложили продолжить разговор в машине. Мы сели, секунд через 20 машина поехала. В дороге один из них, которому на вид лет 16, приставил пистолет к моему колену», — поделился екатеринбуржец.

Всего, по словам парня, в машине было три человека. Сначала они требовали 4-5 тысяч рублей, потом ставка выросла до 34 тысяч. Горожанина с братом привезли в микрорайон Уралмаш и высадили у банкомата на Донбасской улице, чтобы те сняли деньги. Братья решили бежать, но получилось это только у одного из них.

У 20-летнего молодого человека в пути злоумышленники разблокировали iPhone 15-й модели, перевели себе имеющиеся четыре тысячи и оформили на его имя кредитную карту на 30 тысяч. Пострадавший написал заявление в полицию. Официально в УМВД Екатеринбурга информацию о случившемся не подтвердили.

Ранее сообщалось, что в башкирском селе Иглино подростков затолкали в джип и жестоко избили в овраге.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Российских солдат, застреливших семерых человек, передали военной полиции. Оба сознались в убийствах

      Экс-игрок «Спартака» пожаловался на зарплату детских тренеров

      Экс-глава российского города пойдет под суд за пособничество в расправе

      На Украине смогут уволить за несообщение о родственниках в новых регионах России

      Российского журналиста задержали по делу о распространении фейков

      В США заявили об отсутствии планов конфликтовать с Пекином

      Суд Москвы оштрафовал Киркорова

      Беременность Кайли Дженнер от Тимоти Шаламе опровергли

      Володин предложил назначить ответственного за семейную политику министра

      В Польше не оценили шары ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше