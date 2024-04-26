20-летнего россиянина побили, вывезли в лес и оформили на него кредит

Е1.ru: неизвестные побили и вывезли в лес 20-летнего жителя Екатеринбурга

Неизвестные побили, вывезли в лес 20-летнего жителя Екатеринбурга. Кроме того, на молодого человека оформили кредит. Об этом пострадавший россиянин рассказал порталу Е1.ru.

Молодой человек пояснил, что вместе с 16-летним братом гулял ночью возле торгового центра «Антей». Родственник пошел справить нужду, в этот момент к нему подъехали незнакомцы и стали высказывать претензии. «Начали говорить, что он нехорошо делает, предложили продолжить разговор в машине. Мы сели, секунд через 20 машина поехала. В дороге один из них, которому на вид лет 16, приставил пистолет к моему колену», — поделился екатеринбуржец.

Всего, по словам парня, в машине было три человека. Сначала они требовали 4-5 тысяч рублей, потом ставка выросла до 34 тысяч. Горожанина с братом привезли в микрорайон Уралмаш и высадили у банкомата на Донбасской улице, чтобы те сняли деньги. Братья решили бежать, но получилось это только у одного из них.

У 20-летнего молодого человека в пути злоумышленники разблокировали iPhone 15-й модели, перевели себе имеющиеся четыре тысячи и оформили на его имя кредитную карту на 30 тысяч. Пострадавший написал заявление в полицию. Официально в УМВД Екатеринбурга информацию о случившемся не подтвердили.

Ранее сообщалось, что в башкирском селе Иглино подростков затолкали в джип и жестоко избили в овраге.