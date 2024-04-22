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11:46, 22 апреля 2024Россия

Российских подростков затолкали в джип и жестоко избили в овраге

В башкирском селе Иглино подростков затолкали в джип и жестоко избили в овраге

Подростков из башкирского села Иглино неизвестные затолкали в джип, а затем жестоко избили в овраге. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

Как рассказали школьники, они гуляли компанией из 10 человек. Внезапно их подрезала иномарка, из которой вышли несколько мужчин. Одному из россиян показалось, что подростки сказали что-то обидное в их адрес. Они набросились на ребят — одного юношу столкнули в овраг, его девушке вырвали волосы, другим наносили удары ногами и руками по лицу. Когда школьники попытались снять драку на видео, их телефоны разбили.

Нескольких несовершеннолетних на другой машине вывезли на улицу Свердлова. Там им угрожали связями с авторитетными людьми. После издевательств подростков вытолкали из салона на остановку и нанесли удары ногами.

Пострадавшие добрались до соседей и попросили вызвать скорую помощь. У одного из парней оказались выбиты зубы, сотрясение мозга, раны и синяки. Односельчане создали петицию в защиту подростков — они допустили, что обидчики могут уйти от наказания.

Ранее сообщалось, что в городе Каменске-Уральском Свердловской области подростки толпой избили сверстника из-за внешнего вида.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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