В России толпой избили подростка из-за длины волос

На Урале подросток подвергся групповому избиению из-за длины волос

В городе Каменске-Уральском Свердловской области подростки толпой избили сверстника из-за внешнего вида. Об этом рассказал Ura.ru юрист Сергей Барсуков.

По словам Барсукова, к нему обратилась бабушка 15-летнего мальчика, на которого напали сразу семь человек. «Им не понравилась его прическа, а именно длина волос до плеч», — пояснил юрист. После того как окровавленный подросток пришел домой, его на автомобиле скорой помощи доставили в больницу. При этом полученные мальчиком травмы якобы оформили как бытовые.

Вскоре после случившегося горожанину потребовалась операция на носу. После этого он сам пришел к полицейским и рассказал об избиении. В пресс-службе регионального главка МВД России пояснили, что сотрудники установили личности двух участвовавших в нападении подростков. «По итогам разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение», — добавили там.

Ранее во Владивостоке подросток избил сверстника и попал на видео. На кадрах он спрашивает сидящего на грунте мальчика: «Это твоя земля?» и бьет его в лицо. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга.