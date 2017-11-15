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В статью о «сговоре Трампа с Кремлем» проникло жесткое гей-порно

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Британское издание «Би-би-си» опубликовало статью о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию США, снабдив ее сообщениями из Twitter-аккаунта ресурса, специализирующегося на публикации жесткого гей-порно. На это обратило внимание издание The Sun.

Журналисты решили обратиться к соцсетям, чтобы продемонстрировать реакцию пользователей на домашний арест главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, являющимся фигурантом «российского дела». Среди твитов оказалась публикация аккаунта TitanMen.

В описании ресурса значится, что он является «лучшим источником взрослых развлечений для геев на планете». Помимо обращенного к Трампу комментария, в Twitter-аккаунте собраны многочисленные фотографии и видеофрагменты с мужчинами, запечатленными во время половых актов.

Появление твита TitanMen заметили пользователи соцсетей и принялись высмеивать появление порно в политической статье. После многочисленных публикаций «Би-би-си» удалила твит взрослого ресурса.

«Ха! "Би-би-си" опубликовало наш комментарий по Трампу, поняли, что мы больше про гей-порно, и удалило его! Но нам нравится, что мы больше похожи на порно мыслящего человека», — отметили в TitanMen.

Ранее стало известно, что Манафорт был помещен под домашний арест за лоббирование интересов Киева. В октябре он сдался ФБР после того, как ему было предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег.

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