Трамп поделился роликами с избиениями и уничтожением девы Марии

В официальном Twitter-аккаунте президента США Дональда Трампа появилась серия публикаций с роликами, на которых запечатлены бесчинства мусульман.

Аккаунт ретвитнул три поста, которые были размещены на страничке лидера британской политической партии Britain First Джайды Франсен (Jayda Fransen). Активистку арестовали на прошлой неделе в центре Белфаста за антиисламистские выступления.

Трамп опубликовал ролики под названиями «Толпа исламистов столкнула мальчика с крыши и избила его до смерти», «Мусульманин разрушил статую Девы Марии» и «Мигрант-мусульманин избил подростка на костылях».

После этого президент написал еще несколько твитов о распространении фейковых новостей и выразил недовольство журналистами CNN, что достаточно традиционно для его профиля.

В начале ноября аккаунт Трампа в Twitter был «непреднамеренно отключен» и не работал 11 минут.