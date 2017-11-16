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Трампа засмеяли за неуклюжий глоток воды из бутылки

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Видео: NBC4 WCMH-TV Columbus / YouTube

В сети обратили внимание на посвященное турне по Азии выступления президента США Дональда Трампа, во время которого американский лидер поперхнулся и был вынужден сделать глоток воды из бутылки. Ролик опубликован на YouTube-канале NBC4 WCMH-TV Columbus.

На видео Трамп прерывает выступление перед журналистами и пытается найти воду. После подсказки из зала он замечает бутылку, берет ее двумя руками и неловко делает резкий глоток. «Пососи водички, малыш», — прокомментировал ролик один из зрителей, судя по всему, сравнивая президента США с пьющим из соски младенцем.

«Вот что бывает, когда у тебя такие маленькие ручки», — посмеялся другой, намекая на вирусный мем, посвященный рукам Трампа.

К шутникам также присоединились и пользователи Twitter, припомнившие главе Белого дома его издевательства над претендовавшим на президентский пост сенатором Марком Рубио, который, выступая на телевидении в 2013 году, прервался, чтобы попить воды.

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