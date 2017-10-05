Уничтожена крупнейшая штаб-квартира мемов про Трампа

Самый крупный и влиятельный форум Centipede Central, посвященный созданию мемов про президента США Дональда Трампа, был удален взбунтовавшимися пользователями чата. Об этом сообщает Motherboard.

Centipede Central захватила группа участников форума под предводительством пользователей с никами Hova и Pefimous. В результате «бунта» было удалено более шести миллионов сообщений, а свыше 16 тысяч «создателей мемов» оказались разбросаны по новым чатам. «Это позор. Они полностью разрушили великое сообщество», — возмутился администратор Centipede Central, скрывающийся под псевдонимом Based Brit.

По словам самих Hova и Pefimous, они уничтожили форум по трем причинам: им не нравилось, что американским политическим чатом управляет британец, который, как они уверяли, был крайне ленив и собирался заполонить Centipede Central анимэ-контентом. «Каждый раз, когда мы что-то предлагали, он ленился и ничего не делал», — пожаловался Hova.

«Сообщество медленно умирало. Если бы мы ничего не предприняли, то Centipede Central исчез бы сам по себе», — подчеркнул Pefimous.

Для уничтожения форума «повстанцы» использовали специальный инструмент Prune, который автоматически выкинул 11 тысяч человек из чата. С остальными Hova и Pefimous разобрались вручную. После уничтожения Centipede Central ими был создан новый форум, куда уже успели пригласить более двух тысяч человек. «Мы дали сообществу новую жизнь», — заявили они.

Centipede Central был крупнейшим в сети форумом, посвященным Трампу, и местом для общения так называемой мем-армии.