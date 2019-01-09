Новогоднее шоу Урганта удалили из сети за мат

Российский блогер Михаил Кшиштовский предположил, что запись новогоднего шоу «Голубой Ургант» была удалена с YouTube из-за мата. В качестве доказательства он опубликовал в Twitter скриншоты телеэфира.

Нецензурные слова, обозначающие мужские и женские половые органы, были выложены конфетти на столе и демонстрировались во время выступления группы Little Big.

«Я думаю, новость старая, но не могу все равно не поделиться с вами тем, как я все еще с нее ору: авторы снесли запись "Голубого Урганта" с канала, потому что там на столе в кадре блестками было выложено ***-*****. В эфире Первого», — написал блогер.

Запись телеэфира 30 декабря была опубликована на официальном YouTube-канале передачи «Вечерний Ургант». Это шоу было создано как пародия на новогодние концерты. Некоторое время назад видео было удалено.

Сейчас запись шоу можно просмотреть только на сайте Первого канала. При этом нецензурные слова в кадре не появляются.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!