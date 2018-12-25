Данилу Поперечного и Little Big пригласили в голубое братство

Российский телеведущий и актер Иван Ургант пригласил в свое предновогоднее шоу артистов, нечасто появляющихся на Первом канале. Об этом пишет Афиша.Daily.

30 декабря в эфире выступят Монеточка, Гречка, Little Big, Иван Дорн, Федук, Антоха МС, Данила Поперечный, Илья Соболев, Big Russian Boss и многие другие.

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По утверждению шоумена, традиционный новогодний «Голубой огонек» перестал считаться элитарным клубом. «Мы принимаем в наше голубое братство новых членов», — заявил Ургант.

7 декабря депутат Михаил Дегтярев в ходе общения с рэперами в Госдуме признал, что россияне каждый год видят на новогодних огоньках одни и те же лица, и заявил, что предложит теле- и радиокомпаниям, «не будем цвет называть, огоньках, дать время талантливым рэп-исполнителям». Позднее стало известно, что Первый канал планирует пригласить для участия в новогоднем «Голубом огоньке» российских рэперов. В частности, свое согласие на съемки дал хип-хоп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста).

Организатор рэп-дуэлей Versus Battle Александр Тимарцев (Ресторатор) назвал участие рэперов в новогоднем шоу на центральном канале зашкваром.

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