«Голубой огонек» признали зашкваром

Организатор рэп-дуэлей Versus Battle Александр Тимарцев по прозвищу Ресторатор назвал участие рэперов в новогоднем шоу зашкваром. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Ресторатор предположил, что организаторы «Голубого огонька» могли позвать рэп-исполнителей принять участие в съемках передачи. Однако, как убежден Тимарцев, опытные музыканты откажутся от такой возможности.

«Это очень, как говорится в наших кругах, зашкварная история», — заключил он.

Ранее стало известно, что Первый канал планировал пригласить рэп-исполнителей на съемки новогодних шоу. Список предполагаемых участников не раскрывался.

В начале декабря блогер Наталья Кондратова заявила, что запись «Голубого огонька» плохо организована. Девушка приняла участие в съемках и высмеяла как звезд, участвующих в новогодней телепередаче, так и массовку: происходящее она сравнила с «профессиональным праздником в дурдоме».

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