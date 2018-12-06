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Блогер сходила на съемки «Голубого огонька» и описала свой ужас

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Блогер Наталья Кондратова приняла участие в записи новогодней передачи «Голубой огонек» и пришла в ужас от происходящего на съемках. О неприятном опыте девушка рассказала в своем Instagram.

Со слов Кондратовой, сначала она обрадовалась приглашению: сотрудники канала обещали ей встречи со звездами, шампанское и «умопомрачительную новогоднюю атмосферу». Также девушке полагался гонорар — одна тысяча рублей.

Блогер ожидала, что организация пройдет на высшем уровне, и тщательно подготовилась к съемкам. «Все пошло не так, как я себе представляла. Толпа бичевато-застенчивых студенток и дерзких бабулек vip меня впечатали в стену, когда начали выдавать талончики, по которым можно будет потом получить ЗАРПЛАТУ», — ужаснулась Кондратова.

Девушка уточнила, что все фрукты за столами были ненастоящими. Одна из участниц массовки сломала зуб, пытаясь откусить кусок от угощения. Вместо шампанского бокалы были наполнены дешевым лимонадом. Фотографировать и общаться со звездами участникам запретили.

В течение 12 часов участникам приходилось изображать веселье, поздравлять коллег по массовке с праздником и кидать серпантин. Кондратова охарактеризовала происходящее как «профессиональный праздник в дурдоме».

Главным плюсом такого времяпрепровождения блогер назвала радость своей бабушки: по ее мнению, родственница будет горда за внучку, которая появится на экране в новогоднюю ночь.

Ранее актриса Мария Шукшина рассказала, что ей предлагали 15 миллионов рублей за участие в ток-шоу на канале «Россия 1». По ее словам, все участники таких телепередач получают гонорары за съемки.

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