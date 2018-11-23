Британец выпил, купил двухметрового покемона и натерпелся

Британец Каллум Андервуд (Callum Underwood) во время командировки в США купил двухметровую плюшевую игрушку, изображающую покемона Снорлакса. Как сообщает местное издание ChronicleLive, в течение нескольких месяцев главной проблемой мужчины стала доставка сувенира домой в Ньюкасл.

31-летний разработчик Андервуд купил покемона за 150 фунтов стерлингов (почти 13 тысяч рублей). Позднее оказалось, что доставка такого объемного груза в Великобритании обойдется мужчине в тысячу фунтов (84,4 тысячи рублей). «Я выпивал, когда купил его, но я не был пьяным. Я просто подумал, что это будет забавно», — заявил Андервуд.

Андервуд хотел взять игрушку с собой в самолет, однако для нее пришлось бы покупать два дополнительных посадочных места. Покупатель даже подумывал разрезать покемона, чтобы перевезти его за океан без внутреннего наполнителя. Однако позднее он решил, что это испортит игрушку.

Британцу пришлось взять паузу: он оставил покемона в покое на два месяца, чтобы совершить несколько деловых поездок. Позднее он все-таки решился везти его в Ньюкасл. Ему пришлось сделать остановку в Атланте, затем полететь в Хитроу, и лишь потом отправиться в родной город.

Андервуд затолкал Снорлакса в большую коробку и сдал его в багаж. Коробка затерялась в аэропорту Далласа и прошла множество проверок службами безопасности, — те были уверены, что в ней провозят запрещенные вещества.

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