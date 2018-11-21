Пьяный мужчина случайно устроил грандиозный фотосет еды из «Макдоналдса»

Американец Фаустино Лимон Младший (Faustino Limon, Jr) прославился в сети после того, как устроил большой фотосет для картофельных оладий (хашбрауна) из «Макдоналдса». Пост со снимками доступен на его странице в Twitter.

Мужчина написал, что был нетрезв и начал фотографировать хашбраун в четыре часа ночи. Судя по приложенному скриншоту из галереи смартфона, нетрезвый любитель фастфуда сделал не менее 28 снимков еды с разных ракурсов. Причем качество многих фотографий было на высоком уровне.

— Faustino Limon Jr (@FLJBieber) 17 ноября 2018, 18:55

Пост американца моментально получил вирусную популярность. Он набрал более 150 тысяч репостов и почти 700 тысяч лайков. Вскоре после того, как запись Лимона разлетелась по сети, мужчина решил воспользоваться своей неожиданной славой. В профиле Twitter он попросил других пользователей помочь ему получить бесплатный пожизненный запас хашбраунов.

Многие юзеры поддержали энтузиаста-фотографа и начали упоминать официальный аккаунт «Макдоналдса» с просьбой исполнить желание Лимона.

В феврале в сети прославилась пьяная британка, которая случайно сняла четкие портреты продавцов шаурмы. Девушка вспомнила о фотосете лишь на следующее утро.

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