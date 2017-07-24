Японцы принялись массово насаживать гамбургеры на трубочки от газировки

Пользователи из Японии запустили в сети новый тренд: они публикуют фотографии, на которых гамбургеры насажены на трубочку от газировки. Об этом сообщает портал Kotaku.
Участники флешмоба используют хештеги #гамбургерснапитком (drink x hamburger) или #гамбургернасоломинке (hamburger straw). По какой-то причине юзеры покупают для фотографий исключительно еду из «Макдоналдса».
Каким образом пользователи едят гамбургеры после публикации фото, неизвестно. Судя по снимкам в соцсетях, участники флешмоба предпочитают пить газировку из трубочки, на которой уже расположился бургер.
Около месяца назад среди японцев был популярен похожий тренд: в соцсетях пользователи выкладывали снимки стаканов с кофе вместе с надетыми на трубочку пончиками.
В апреле пользователи сети обсудили самую странную еду, которую они когда-либо пробовали и которую, несмотря на ее нелепость, посоветовали бы попробовать другим. Так, один из юзеров посоветовал картофельную котлету «хашбраун» с земляничным джемом, а другой предложил обмакивать попкорн в соус для начос.