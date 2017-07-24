Японцы принялись массово насаживать гамбургеры на трубочки от газировки

Пользователи из Японии запустили в сети новый тренд: они публикуют фотографии, на которых гамбургеры насажены на трубочку от газировки. Об этом сообщает портал Kotaku.

Участники флешмоба используют хештеги #гамбургерснапитком (drink x hamburger) или #гамбургернасоломинке (hamburger straw). По какой-то причине юзеры покупают для фотографий исключительно еду из «Макдоналдса».

#おそめの #流行り#乗ってみた #スプライト#氷なし#チーズバーガー #cb #summerbakeisyon#🌴#🌞#🍔#🍟 #Ｍきち#🐰#🐼#🍍 #マック#マックガール ←もんちゃんのパクリ😎❤️😂#クルー A post shared by みちゃき (@msk__mkichi) on Jul 21, 2017 at 7:13am PDT

Каким образом пользователи едят гамбургеры после публикации фото, неизвестно. Судя по снимкам в соцсетях, участники флешмоба предпочитают пить газировку из трубочки, на которой уже расположился бургер.

・ は？ やってもーた笑😂 ・ #ドリンクバーガー#🍔#流行りにのってみた#マクドナルド#マック#マクド#朝マック#instagram#instafood#instagood A post shared by たかひろ (@kumeda.kumeda) on Jul 22, 2017 at 2:39pm PDT

Около месяца назад среди японцев был популярен похожий тренд: в соцсетях пользователи выкладывали снимки стаканов с кофе вместе с надетыми на трубочку пончиками.

В апреле пользователи сети обсудили самую странную еду, которую они когда-либо пробовали и которую, несмотря на ее нелепость, посоветовали бы попробовать другим. Так, один из юзеров посоветовал картофельную котлету «хашбраун» с земляничным джемом, а другой предложил обмакивать попкорн в соус для начос.