Ролик «Как едят в разных странах» разъярил турков и россиян

Видео: Der Schulte / YouTube

Немецкий блогер Der Schulte опубликовал на YouTube шуточный ролик, о том, как едят в разных странах мира, чем разозлил некоторых жителей России и Турции.

Блогер обыграл стереотипы о живущих 16 странах мира: любовь швейцарцев к фондю, американцев к бургерам, мексиканцев к тако, а итальянцев к пасте.

В комментариях к ролику больше всего возмущения высказали жители Турции. Их удивило, что Der Schulte обыграл национальные блюда разных стран, но в эпизоде о Турции, он поедал чеснок вместе с шелухой. Возмущенные пользователи писали, что блогер мог хотя бы выбрать кебаб или лахмаджун, чтобы проиллюстрировать национальную турецкую кухню. Одни из пользователей предположит, что автор ролика просто ни разу не был в Турции.

Задел ролик и некоторых россиян. В видео типичный «житель России» сидит над грудой картофеля, потом сметает ее на пол и достает бутылку. Поначалу он наливает жидкость в рюмку, а затем выбрасывает и рюмку и пьет из горла. Русскоязычные пользователи поставили блогеру в укор то, что на бутылке по-английски написано «wodka», а затем раскритиковали за эксплуатацию надоевшего стереотипа о пьющих россиянах и призвали блогера «не гнать» на Россию.

Особую популярность ролик Der Schulte обрел в Facebook. За два дня он набрал 16 миллионов просмотров в соцсети.