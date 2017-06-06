Блогеры заставили тысячи куриц биться насмерть с тираннозаврами

Блогеры заставили десять тысяч куриц сражаться с 20 тираннозаврами. Ролик с эпичной битвой был опубликован на YouTube-канале Lazy Game Reviews и за четыре дня набрал более 800 тысяч просмотров.

На видео, которое было записано в игре Ultimate Epic Battle Simulator, компьютерные курицы сотнями погибают под лапами хищных динозавров. Несмотря на большие потери, в конце ролика птицам удается взять верх и уничтожить всех тираннозавров. «Это самое странное, что я видел в своей жизни», — отметил один из удивленных пользователей.

Ultimate Epic Battle Simulator — инди-песочница, выпущенная независимой компанией Brilliant Game Studios в начале апреля 2017 года. С помощью симулятора игроки могут генерировать многотысячные армии и заставлять их сражаться друг с другом. Среди представленных моделей есть как средневековые рыцари, римские легионеры, орки и тролли, так и курицы, тираннозавры и даже пингвины.