Блогеры напомнили взрослым о существовании «пола из лавы»

Два блогера из Лондона Кевин Фрешуотер (Kevin Freshwater) и Джаханна Джеймс (Jahannah James) выпустили ролик, в котором собрали несколько эпизодов совместной игры «Пол — это лава». На это обратило внимание издание BuzzFeed.

Правила детской игры, которая популярна во многих странах мира, заключаются в том, чтобы в течение пяти секунд запрыгнуть на любую поверхность, чтобы не «обжечься» об пол.

Поскольку в ролике игра начинается в самых неожиданных местах, блогерам пришлось залезть на мусорный бак, прыгнуть на чемоданы в магазинах и забраться на стойку заказов в кафе.

Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте Джеймс и набрало уже более 100 тысяч просмотров.