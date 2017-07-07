В сети ужаснулись шоколадно-сырному бутерброду британки

Жительница Лондона опубликовала в своем Twitter фотографию тоста с шоколадом и сыром, чем вызвала отвращение пользователей сети. На это обратило внимание издание Mashable.

Девушка по имени Худа (Houda) назвала свой перекус «замечательным шоколадно-сырным изобретением», но в комментариях большинство пользователей выразили противоположную точку зрения.

«Меня сейчас стошнит»

Многие пользователи нашли это сочетание неаппетитным и предположили, что автор поста наверняка любит пиццу с ананасами, которая также считается среди пользователей сети спорным лакомством.

«Я люблю пиццу и ананасы, но есть их из одной тарелки? КОНЕЧНО НЕТ. Это то же самое!»

Пользователь под ником @Young_67 решил, что о таком возмутительном случае стоит доложить полиции и упомянуть аккаунт стражей порядка в Twitter, но пока не получил ответ.

В апреле пользователь Reddit предложил посетителям сайта собрать в один список самые странные сочетания еды, которые, несмотря на их нелепость, могут быть вполне вкусными. Оказалось, что некоторые юзеры предпочитают картофельную котлету «хашбраун» из «Макдоналдс» с земляничным джемом или попкорн в соус для начос.