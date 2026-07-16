Армия Тайваня развернула самые мощные гаубицы НАТО

MWM: Армия Тайваня развернула САУ M110 калибра 203 миллиметра на учениях

Армия Тайваня в ходе недавних учений развернула самоходные артиллерийские установки (САУ) M110, которые остаются самыми мощными орудиями стандарта НАТО. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

В ходе маневров 15 июля артиллеристы отрабатывали нанесение концентрированных ударов по десанту условного противника. САУ предварительно рассредоточили на заранее оборудованных огневых позициях.

Самоходную гаубицу M110 калибра 203 миллиметра приняли на вооружение армии США в 1963 году. В арсенале Тайваня находится около 70 установок M110A2. Эта модификация несет удлиненное орудие с дульным тормозом. Дальность стрельбы активно-реактивным снарядом составляет 30 километров. Машина на гусеничном шасси получила дизельный двигатель мощностью 345 лошадиных сил.

В июне стало известно, что в КНДР испытали новую САУ калибра 155 миллиметров. Новый снаряд обеспечивает дальность стрельбы до 65 километров.