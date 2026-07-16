Туши рыб нашли в пруду российского города

В одном из прудов в Татарстане нашли туши рыб

Жители Альметьевска в Татарстане пожаловались на туши рыб в пруду, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Местные жители написали обращения в Министерство экологии и природных ресурсов республики. После обследования воды выяснилось, что там критически маленький уровень кислорода и слишком большая концентрация органических веществ. Предположительно, случившееся могло произойти из-за бурного роста водорослей, которые впоследствии начали разлагаться.

Также проверка показала, что воду не загрязняли извне. В мэрии заверили, что начали чистить пруды.

Жители подмосковного Королева обнаружили туши рыб в реке Клязьме. Они сообщили, что ситуация сложилась в воде у пляжа, где регулярно отдыхают и купаются люди, в том числе дети. В администрации сообщили, что признаков сброса сточных вод, отходов производства и бытового мусора в реку обнаружено не было.