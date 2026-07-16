Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:46, 16 июля 2026Экономика

Туши рыб нашли в пруду российского города

В одном из прудов в Татарстане нашли туши рыб
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал Mash Iptash

Жители Альметьевска в Татарстане пожаловались на туши рыб в пруду, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Местные жители написали обращения в Министерство экологии и природных ресурсов республики. После обследования воды выяснилось, что там критически маленький уровень кислорода и слишком большая концентрация органических веществ. Предположительно, случившееся могло произойти из-за бурного роста водорослей, которые впоследствии начали разлагаться.

Также проверка показала, что воду не загрязняли извне. В мэрии заверили, что начали чистить пруды.

Жители подмосковного Королева обнаружили туши рыб в реке Клязьме. Они сообщили, что ситуация сложилась в воде у пляжа, где регулярно отдыхают и купаются люди, в том числе дети. В администрации сообщили, что признаков сброса сточных вод, отходов производства и бытового мусора в реку обнаружено не было.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Это катастрофа для нашей страны». Вучич приехал в Киев и поддержал Зеленского. Почему в Сербии этим недовольны?
    Антон Беляев, IOWA и Pompeya выступят на ИТ-Пикнике в Москве
    Москвичам предсказали характерную для Иркутска погоду
    В России одобрили меры по стабилизации цен на топливо
    Россияне резко отвернулись от зарубежного жилья
    Задержание прятавшегося за шкафом квартирного вора в российском городе попало на видео
    Автомошенники вовлекли россиянку в дропперство и оформили на нее машину без ее ведома
    Туши рыб нашли в пруду российского города
    Армия Тайваня развернула самые мощные гаубицы НАТО
    15-летняя школьница расправилась с пятью родственниками
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok