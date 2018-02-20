Пьяная британка случайно сняла «магические» портреты продавцов шаурмы

Жительница Лондона под ником @moya_Im опубликовала в Twitter серию из четких снимков, которые были сделаны во время «отвязной» ночи. Автор фото призналась, что не помнила об их существовании до того, как заглянула в галерею на смартфоне. Об этом пишет The Mashable.

«Прошлой ночью первый раз в жизни вырубилась в одежде, но мне каким-то образом также удалось загрузить полный фотосет из местного ресторана с шаурмой, в котором я не помню ни что делала, ни что заказывала», — написала фотограф. Пост собрал почти шесть тысяч ретвитов и более 33 тысяч лайков.

На удивление пользователей снимки получились достаточно четкими, несмотря на сильное опьянение девушки. Некоторые выразили сомнения в том, что фотографии были сделаны на обычный смартфон.

Девушке также предложили провести фотосет для пиццерий и других ресторанов с зарубежной национальной кухней, однако та отказалась. «Не уверена, что смогу воссоздать магию в трезвом состоянии», — пошутила фотограф.

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