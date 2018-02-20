Собака за рулем ворвалась в интервью о стрельбе в школе

Выжившая в ходе стрельбы в школе американка Эмма Гонсалес дала провокационное интервью о произошедшем, однако зрителей отвлекла попавшая в кадр собака, которая сидела за рулем движущегося грузовика. Об этом пишет The Daily Dot.

На это также обратила внимание американская художница Мередит Качел. «Я смотрела видео с Эммой Гонсалес на повторе последние несколько дней… Потом я увидела собаку за рулем грузовика. Это самый невероятный отрывок эфира новостей, который я когда-либо смотрела», — рассказала Качел. Она добавила, что Флорида — это безумный штат.

14 февраля подросток открыл огонь в американской школе Марджори Стоунман Дуглас. В результате инцидента погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Подозреваемого, бывшего ученика Николаса Круза, задержали в тот же день.

Эмма Гонсалес, которая находилась в школе во время стрельбы, раскритиковала в эфире CNN роль Национальной стрелковой ассоциации США в участившихся случаях насилия в американских школах. Гонсалес назвала членов ассоциации «убийцами детей».

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