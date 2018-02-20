В сети принялись «избивать» друг друга за неправильные фильмы

В сети появился новый мем «Этот фильм не для тебя», связанный со скандалами вокруг премьеры фантастического боевика «Черная пантера». От этом сообщает The Daily Dot.

Незадолго до начала проката несколько пользователей социальных сетей опубликовали фейковые истории, в которых они утверждали, что во время просмотра «Черной пантеры» на них напали чернокожие зрители.

Вскоре администрация Twitter заблокировала все фальшивые рассказы, однако юмористы не забыли скандальную тему, решив довести ее до абсурда. За основу мема пользователи взяли фразу из оригинального твита «этот фильм не для тебя, белый», которую чернокожие якобы говорили избитым зрителям.

«Я хотел увидеть сегодня "Черную пантеру", когда кто-то мне сказал: "Спорю, что ты не поймаешь мой мяч, белый", а я ему ответил, что спорим. Вот что произошло в итоге»

«Это Трент Баррета. Его избили, когда он шел смотреть фильм "Паддингтон 2". Последняя фраза, которую он услышала перед тем, как его изуродовали два ребенка, была: "Этот фильм не для тебя, крекер". Он даже не попал в кинотеатр»

«Это мой кузен Джамир. Он шел на новый фильм "Пятьдесят оттенков свободы", а толпа белых людей сказала ему идти смотреть свой "Черный ягуар", а затем избила его»

После премьеры фильма «Черная пантера» пользователи сети посмеялись над пранком двух друзей из Калифорнии, которые решили вдвоем проникнуть по одному билету на показ фильма. Для этого один запрыгнул на плечи второго и накинул длинный плащ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!