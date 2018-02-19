Аномально высокий человек в кинотеатре произвел фурор в сети

Друзья из Калифорнии решили вдвоем проникнуть по одному билету на показ фильма «Черная пантера»: один из них запрыгнул другому на плечи и накинул длинный плащ. Пришедший на сеанс аномально высокий человек произвел фурор в кинотеатре, насмешил пользователей соцсетей, однако по одному билету друзьям пройти не удалось.

Увидев высокого джентльмена, посетители кинотеатра принялись снимать его на камеру. В результате в сети появилось несколько видео с разных ракурсов, их выгрузили сами авторы трюка. Посетители торгового центра, в котором располагается кинотеатр, снимали великана на эскалаторе и на подходе к кассам.

Шутники также показали в Twitter, как готовились к розыгрышу.

Молодых людей отказались впустить по одному билету, однако бывший работник кинотеатра, куда пытались проникнуть американцы, отметил в комментариях под одним из видео, что пропустил бы их только за изобретательность.

Пользователей Twitter позабавил креатив приятелей. «Спасибо! Мы нуждались в этом» — шутит микроблогер Ливия Скотт (Livia Scott). Ролики и снимки с «высоким джентльменом» стали вирусными, ими поделились тысячи пользователей из разных стран.

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