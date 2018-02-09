Блогер воссоздал легендарное фото с поцелуем в день окончания войны

Блогер Шеймус Кленси воссоздал легендарный снимок 1945 года «День Победы над Японией на Таймс-сквер» и опубликовал его в своем Twitter. Новое фото получило вирусную популярность в сети: пост с изображением целующейся пары на главной площади Нью-Йорка собрал более восьми тысяч репостов и 30 тысяч лайков.

История началась с того, что Кленси разместил в своем профиле оригинальную фотографию, на которой американский моряк целует медсестру, радуясь окончанию войны. Под снимком блогер иронично написал: «Я и твоя подружка на Брод-стрит».

Пользователи хорошо восприняли шутку, а в комментариях девушка по имени Эшли Судер предложила молодому человеку воссоздать знаменитую фотокарточку. Кленси согласился, предложив незнакомке пообщаться в личных сообщениях. «Фотография станет бомбой», — пообещала Судер.

Спустя несколько дней блогер выложил результат их совместной работы. И хотя снимок был сделан в другом городе, а его герои решили не надевать костюмы моряка и медсестры, пользователи социальных сетей оценили старания молодых людей.

Недавно в сети прославился британец, который запечатлел на одной фотографии трех человек со схожей внешностью. Все они спали на соседних пассажирских сиденьях в метро.

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