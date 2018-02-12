«Идиотские» трюки с солью прославили британца

Пользователь Twitter Саймон Левис опубликовал ролик, в котором он показал несколько бытовых трюков с упаковкой соли. Короткое видео собрало почти 150 тысяч просмотров и 2,5 тысячи репостов за сутки.

На записи молодой человек взял банку со специей и показал несколько приемов из разряда паркура: пробежался упаковкой соли по кухонному столу, запрыгнул на микроволновую печь, а затем сделал сальто с высокого холодильника.

Смысл шутки состоит в названии соли: на банке написано Free Running Table Salt. Freerunning (фриранинг) — сходная с паркуром дисциплина, приверженцы которой стремятся зрелищно преодолеть различные препятствия на пути.

Автор ролика не ожидал, что шутка получит широкую популярность в интернете. «Это идиотское видео уже набрало больше 100 тысяч просмотров. Что я наделал», — удивляется Саймон в одном из последующих постов. Он также добавил, что в будущем собирается публиковать больше глупых роликов.

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