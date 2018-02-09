Американка исследовала сушилку для рук в общественном туалете и ужаснулась

Жительница США Николь Вард (Nichole Ward) опубликовала в Facebook ужасающую фотографию патогенных грибов, которые ей удалось добыть при проверке сушилки для рук в общественном туалете.

«Окей, ребята. Готовы к взрыву мозга? Вот что выросло в чашке Петри за несколько дней. Я засунула тарелку в закрытую сушилку для рук на три минуты. Да, всего три! Никогда больше не сушите в этом руки. Это несколько штаммов вероятно патогенных грибов и бактерий, которые осядут на ваших руках, и вы будете воспринимать их как чистые», — написала Вард в сопроводительном посте. Она упомянула, что никого не пугает, а лишь хочет продемонстрировать подписчикам, как болезнетворные микроорганизмы могут подстерегать людей буквально повсюду.

Пост набрал более полумиллиона репостов и 141 тысячу «реакций». В комментариях подписчики благодарили Вард и предлагали представить ее к награде «Человек года».

«Зашел сегодня в общественный туалет. Как только посмотрел на сушилку, сразу почувствовал последствия посттравматического синдрома от этой фотографии... Был не в себе 45 минут, пока не вернулся домой», — написал один из комментаторов.

Большинство пользователей, судя по комментариям, считают этот пост одним из самых полезных в Facebook.

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