«Самый стильный блогер» оказался жуликом

Фешен-блогер из Суиндона Драгос Пэтрунжел (Dragos Patrunjel) обвиняется в краже дизайнерских вещей, сообщает Daily Mail. Со слов адвокатов молодого человека, на преступление его толкнули видеоинструкции на YouTube, объясняющие, как размагнитить защитные этикетки.

23-летнего британца поймали, когда он пытался вынести неоплаченные солнечные очки из супермаркета Tesco. При обыске в квартире, где он проживал, полиция обнаружила огромное количество дизайнерских вещей, которые Пэтрунжел вынес из бутиков. Общая стоимость украденной одежды превысила тысячу фунтов.

Суд сумел доказать семь прецедентов, по которым блогер понесет наказание. Его приговорили к 150 часам обязательных исправительных работ, выплатам пострадавшей стороне и штрафу (всего около 170 фунтов). Это намного меньше общей стоимости украденного: одежды на 1100 фунтов из бутика Hugo Boss, на 300 фунтов — из Tommy Hilfiger, 160 фунтов — из Calvin Klein, 130 фунтов — из H&M, 100 фунтов — из Gant и 60 фунтов — из Armani. Все эти товары сотрудники правоохранительных органов вернули в магазины .

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Адвокаты блогера утверждают, что его привычка стильно одеваться была выработана в Италии, где он вырос. При отсутствии денег он искал возможность обновить гардероб, пока не нашел на популярном видеохостинге инструкцию по снятию магнитной защиты с товаров в магазинах. Аппарат для ликвидации защиты он купил на интернет-аукционе eBay. Одержимый увеличением своей популярности в сети, Пэтрунжел пошел на многочисленные преступления.

Пэтрунжел стал популярен благодаря своим фото в соцсетях и афористическим высказываниям о стиле. «Стрижка и новая пара брюк могут заставить вас чувствовать себя лучше, чем после психотерапии, потому что когда вы посмотрите в зеркало, вы увидите другого человека», — наставлял он своих подписчиков.

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