Глумившийся над трупом самоубийцы блогер попросил денег

Один из самых богатых YouTube-блогеров мира Логан Пол вернулся на платформу спустя месяц после скандала с показом самоубийцы в ролике. Об этом он объявил в своем новом видео LOGAN PAUL IS BACK!.

После короткого скетча Логан попросил фанатов купить фирменные футболки и другие товары. По его словам, из-за скандальной истории с трупом администрация видеохостинга лишила его как минимум половины доходов.

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«Вы думаете, почему я начал свой первый за последнее время влог с рекламной вставки мерча? Ладно, как вы знаете, YouTube срезал половину гонорара за встроенную рекламу AdSense. Спасибо, YouTube, люблю тебя. Поэтому мне нужно, чтобы вы купили всю мою продукцию», — заявил блогер.

В начале 2018 года в сети резко осудили действия Пола, который решил поглумиться над трупом в японском «лесу самоубийц». Мужчина смеялся и показывал тело на камеру, стоя всего в нескольких шагах от него.

Ролик набрал более шести миллионов просмотров только за первые сутки. На блогера тут же набросились критики и коллеги по цеху, поэтому молодому человеку пришлось удалить видео и записать официальные извинения. Он заявил, что хотел привлечь внимание к серьезной проблеме.

Из-за этого инцидента администрация YouTube заморозила несколько проектов с участием блогера-миллионника, а некоторые рекламодатели разорвали с ним контракты.

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