Поглумившегося над мертвецом блогера-богача лишили денег и выгнали из кино

Администрация YouTube ограничила сотрудничество с популярным американским блогером Логаном Полом (Logan Paul) из-за видео с телом совершившего суицид человека. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как утверждает издание, видеохостинг исключил канал Пола из программы Google Preferred, лишив блогера контрактов с крупнейшими рекламодателями, и заморозил его проекты для платного сервиса YouTube Red.

@LoganPaul / Twitter

Кроме того, Пола отстранили от съемок в четвертом сезоне комедийного шоу Foursome. Также был отложен сиквел фильма «Отсев», где блогер исполняет главную роль, — судя по всему, место интернет-звезды займет другой актер.

В то же время канал Пола, на который подписаны более 15 миллионов человек, получил страйк — предупреждение о нарушении правил сообщества YouTube. Если автору в течение трех месяцев приходит три страйка, администрация видеохостинга закрывает канал.

Тем не менее блогеру оставили возможность размещения контекстной рекламы и монетизации роликов. В свою очередь, Пол отказался от комментариев и подчеркнул, что ему требуется много времени, чтобы «все обдумать».

В январе негодование зрителей YouTube вызвало поведение Пола, который во время поездки по Японии посетил лес Аокигахара («лес самоубийц» — прим. «Ленты.ру»). На видео блогер с друзьями находят тело мертвеца и неоднозначно реагируют на находку — шутят и смеются.

После шквала гневных комментариев Полу пришлось удалить ролик и записать несколько извинений. «Я не ожидаю вашего прощения, я просто хочу извиниться», — заявил он на видео, которое набрало более миллиона дизлайков и тысячи негативных отзывов.

По данным Forbes, Логан Пол вошел в пятерку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров 2017 года: за год он заработал 12,5 миллиона долларов, заняв четвертое место в списке и обогнав некогда самого богатого блогера Феликса Чельберга, известного под ником PewDiePie.

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