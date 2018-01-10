Снявшего труп самоубийцы блогера-богача решили прогнать с YouTube

Пользователи сети потребовали у администрации YouTube удалить канал популярного американского видеоблогера Логана Пола (Logan Paul) за съемки тела совершившего суицид человека. Об этом в среду, 10 января, сообщает BuzzFeed.

Негодование зрителей вызвало поведение Пола, который во время поездки по Японии посетил лес Аокигахара («лес самоубийц» — прим. «Ленты.ру»). На видео блогер с друзьями находят тело мертвеца и неоднозначно реагируют на находку — шутят и смеются.

После шквала гневных комментариев Полу пришлось удалить ролик и даже записать несколько извинений. «Я не ожидаю вашего прощения, я просто хочу извиниться», — заявил он на видео, которое набрало более миллиона дизлайков и тысячи негативных отзывов.

В итоге недовольным пользователям пришлось напрямую обращаться к YouTube с требованием удалить канал Пола с 15 миллионами подписчиков. Тем не менее, представители видеохостинга ограничились лишь обращением к пользователям. «Мы расстроены тем, что это видео было загружено на нашей платформе. Самоубийство — это не шутка, за счет которой можно набирать просмотры. Пол нарушил правила нашего сообщества, и мы будем действовать соответственно», — заявили они, не предприняв никаких конкретных действий.

В ответ на это тысячи пользователей YouTube раскритиковали администрацию за бездействие и «бессмысленные извинения», а также обвинили ее в нежелании терять крайне прибыльный для видеохостинга канал Пола. «Если бы это был канал другого человека, вы бы потерли его миллион лет назад», — возмутился один из них.

«Ваши правила распространяются на всех, кроме него. Пошли вы», — поддержал его другой.

Сам Пол отказался от комментариев и подчеркнул, что ему требуется много времени, чтобы «все обдумать».

По данным Forbes, Логан Пол вошел в пятерку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров 2017 года: за год он заработал 12,5 миллиона долларов, заняв четвертое место в списке и обогнав некогда самого богатого блогера Феликса Чельберга, известного под ником PewDiePie.

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