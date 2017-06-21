Интернет и СМИ
 

Названы самые влиятельные блогеры мира

Перейти в «Мою Ленту»
Лилли Сингх
Лилли Сингх

Журнал Forbes представил самых авторитетных в мире блогеров в категориях «Развлечения», «Красота», «Путешествия», «Игры», «Фитнес» и «Дом». Список опубликован на сайте издания.

По версии Forbes, наиболее влиятельной в сфере развлечений является 28-летняя женщина-комик из Канады Лилли Сингх, известная в сети как Супервумен. Следом за ней по охвату аудитории идут американские телеведущий и подкастер Тайлер Окли и шоумен Логан Пол. Суммарное число подписчиков десяти топовых блогеров, специализирующихся на развлечениях, в Twitter, Facebook, Instagram и на YouTube составляет почти 247 миллионов пользователей.

Самым влиятельным тревел-блогером признали американского путешественника Брайана Келли. Вторая по охвату аудитории — Кристен Рич из Калифорнии, за ней следует семейная пара Мурад и Натали Османн, авторы проекта Follow me. За первой десяткой популярных в этой категории людей в онлайне следят 17,4 миллиона подписчиков.

Наиболее влиятельным геймером назван Марк Эдвард Фишбах, известный под псевдонимом Markiplier. Его видео на YouTube набрали больше 7,5 миллиарда просмотров. Следом за ним в рейтинге — самый состоятельный в мире блогер PewDiePie, на третьей позиции Эван Фонг (VanossGaming). Топ-10 игровых блогеров объединяют аудиторию в 228 миллионов пользователей.

Среди ведущих бьюти-блог лидирует Зои Сагг с влогом Zoella. Номер два в категории «Красота» — предприниматель Мишель Фэн, за ней следует Худа Хаттан родом с Ближнего Востока. У топ-10 бьюти-блогеров 135 миллионов подписчиков в Facebook, Twitter, Instagram и на YouTube.

Аудитория десятки самых популярных фитнес-блогеров в 2017 году достигла 106 миллионов человек. Лидер по подписчикам в этой категории — тренер из Австралии Кейла Итсайнс. Ей уступили модель Джен Селтер и инструктор Эмили Скай.

Аудитория блогеров, которые рассказывают про дом, поскромнее. В 2017 году на топ-10 главных представителей этого сегмента на YouTube и в соцсетях подписано только 7,3 миллиона человек.

К сентябрю Forbes обещает огласить блогеров, лидирующих в категориях «Мода», «Юмор» и «Воспитание», а к декабрю — «Еда», «Технологии и бизнес» и «Спорт».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Top Influencers
Disney расторгла контракт с самым богатым видеоблогером из-за шутки про евреев
Forbes назвал самых богатых в мире видеоблогеров
Богатейший блогер пожаловался на превращение YouTube в порносайт
Последние новости
Роналду забил России
Фитнес-клуб Мадонны в Москве сообщил о рейдерском захвате  
Русских хакеров обвинили в попытке взлома на выборах президента США в 21 штате
Назван европейский город с самым дешевым пивом
Алексиевич объяснила слова о понимании убийц Олеся Бузины
Лингвист объяснил обидный смысл слов the Ukraine от Трампа
Глава ВТБ увидел опасность холодной войны из-за антироссийских санкций
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:02Сегодня

Не подарили, а намайнил

Россияне проспали очередную возможность заработать миллионы
12:38Сегодня

Ревнивый кот Иисус испортил фото с новым питомцем и стал любимцем соцсетей

12:05Сегодня

Google запустил виртуальный спиннер для любителей повертеть во время поиска

13:30Сегодня

Блогер превратил спасение фрисби в экшн-фильм от первого лица

Интернет и СМИ00:0119 июня
Архивное фото

Редакционное мочилово

В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
14:1920 июня

Telegram нашел способ обойти возможную блокировку в России

08:06Сегодня

«Галактические врата» из жира, мыла и красок поразили пользователей сети

07:10Сегодня

Экспрессивный магистр «Что? Где? Когда?» обрел всемирную славу в сети

Интернет и СМИ00:0320 июня

Ролик, деньги, два ствола

Два школьника делали миллионы на YouTube, когда это еще не было мейнстримом
14:14Сегодня

Телеведущий напугал зрителей затяжным таинственным молчанием

12:2920 июня

В сети высмеяли слежку полиции за «аквариумными рыбками» в Telegram

19:0020 июня

Пользователи сети разглядели в «Карточном домике» пророчество трагедии в Лондоне

Россия
Шостакович, Хокинг и Мао Цзэдун
Известные люди — жертвы неизлечимой болезни
Наталья Починок: Народная повестка
О главной задаче Общественной палаты
Общество охраны природы России опровергло выводы Greenpeace о вреде реновации
Подмосковный губернатор задумался о классификации «убитых» дорог
Красный цветок нашей памяти
Общероссийская акция в поддержку ветеранов накануне 22 июня
Власти Подмосковья подсчитали попавшие в программу капремонта дома
Путин пообещал приехать в Бразилию с визитом
Все материалы
Мир
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Скорее жив, чем мертв
В Пекине главы МИД стран БРИКС доказывали, что хоронить этот клуб еще рано
Русских хакеров обвинили в попытке взлома на выборах президента США в 21 штате
Президент Южной Кореи потребовал от Японии извиниться за сексуальное рабство
Андрей Безруков«Он не политик и не бизнесмен, он медийная персона»
Андрей Безруков об особенностях политического стиля Трампа и расколе элит в США
Тимофей Бордачев: «Убирайтесь, но заплатите высокую цену»
Европейцы хотят развестись с Британией по-жесткому
Все материалы
Бывший СССР
Боец народного ополчения Донбасса наблюдает за передвижением украинских военных А то война
Почему Киев хочет переименовать операцию в Донбассе
Три десятка хлопков Порошенко на встрече с Трампом озадачили соцсети
В Киеве пожаловались на грядущие убытки из-за строительства Крымского моста
Мэр Львова задумался об эвакуации детей из-за мусорного коллапса в городе
Украина запретила Польше проводить поиски убитых поляков
ООН зафиксировала резкий рост числа погибших мирных жителей в Донбассе
Украинский адмирал обвинил Россию в захвате газовых месторождений около Одессы
Все материалы
Финансы
Такой деловой климат
Почему погода плохо отразится на экономике России
Рублю предрекли падение в третьем квартале
Число выданных кредиток в России выросло на 23 процента
В Минэкономразвития рассказали об ускоренном росте ВВП России
Иностранцы скупили 95 процентов 30-летних российских еврооблигаций
Банк России резко поднял курсы доллара и евро
Банки выдали рекордное количество ипотечных кредитов
Все материалы
Бизнес
Нулевой вариант
Россияне неожиданно полюбили безалкогольное пиво
Никита Кричевский: Переход наличности vs. переход на личности
О качестве независимых директоров в российских компаниях
Топливо нон грата
Какое будущее ждет дизельный транспорт
В «Роснефти» назвали провокацией ходатайство об отзыве иска к АФК «Система»
Глава ВТБ назвал американских коллег «хорошими партнерами»
В «Аэрофлоте» сочли дискредитирующей информацию о задержании менеджера компании
Таможня поддержала создание ЕГАИС на рынке табака
Все материалы
Силовые структуры
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
Непроходимый вор
Почему авторитета Мамуку Гальского первым в России осудили за создание ОПГ
Бойцы призрачного фронта
Кто и почему запрещает военным соцсети
Стала известна дата оглашения присяжными вердикта по делу об убийстве Немцова
Обвиняемый в убийстве Немцова рассказал об ангельской чистоте и ночных кошмарах
Эксперты подтвердили наличие алкоголя в крови погибшего мальчика из Балашихи
Появилось видео с подлетевшим к самолету Шойгу истребителем НАТО
Все материалы
Наука и техника
Ракета-носитель «Энергия» с многоразовым кораблем «Буран»Деньги в небо
Россия похоронила надежду догнать США, но все еще мечтает о сверхтяжелой ракете
Новая синтетика
Биологи приблизились к созданию искусственных форм жизни
Ждите гостей
Доказано существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути
Для Google Glass вышло первое за три года обновление
Раскрыт дизайн iPhone 8
В iOS появятся эмодзи в хиджабе и символ биткоина
Болезни научились прогнозировать по месяцу рождения
Все материалы
Спорт
От Криштиану до Роналду
Самые яркие моменты встреч между сборными России и Португалии
Федор Емельяненко «Трамп не пропустил ни одного боя Емельяненко»
Глава Международной федерации самбо о включении вида в программу ОИ и политике
Кубок конфедераций. Роcсия — Португалия — 0:1
Криштиану Роналду и компания против команды Станислава Черчесова
Роналду забил России
Моуринью обвинили в неуплате налогов
Определился первый соперник команды Слуцкого в Англии
Боец ММА нокаутировал соперника на четвертой секунде
Все материалы
Культура
Трэшкультура
Можно ли считать мусор искусством
Угадай страну по фото
Россия: бескрайние просторы, бездомные собаки
Девушка с характером
Самые рискованные роли отмечающей 50-летний юбилей Николь Кидман
Алексиевич объяснила слова о понимании убийц Олеся Бузины
Рэпер Prodigy перед смертью подавился яйцом
Бывшего директора «Гоголь-центра» арестовали в суде
Звягинцев и Гребенщиков выступили в поддержку правозащитника Дмитриева
Все материалы
Интернет и СМИ
Не подарили, а намайнил
Россияне проспали очередную возможность заработать миллионы
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Google запустил виртуальный спиннер для любителей повертеть во время поиска
Блогер превратил спасение фрисби в экшн-фильм от первого лица
Ролик, деньги, два ствола
Два школьника делали миллионы на YouTube, когда это еще не было мейнстримом
«Галактические врата» из жира, мыла и красок поразили пользователей сети
Экспрессивный магистр «Что? Где? Когда?» обрел всемирную славу в сети
Все материалы
Ценности
Самый борзый автобот
Практический опыт приручения трансформера Бамблби
Летящие вместо
Кто отбирает клиентов у традиционных операторов бизнес-авиации
Французский дизайнер предложил прикрывать наготу соломенными шляпами
Victoria's Secret показала одежду в пастельных тонах для йоги и балета
Triumph сшил женщинам увеличивающие грудь купальники
Белла Хадид заменит сестру на съемках Max Mara
Студенты Технического училища Skoda разработали электробагги
Все материалы
Путешествия
Всем пляжам пляж
Как выглядит ялтинская прибрежная зона, удостоенная «Голубого флага»
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Чиновники начали публиковать списки задерживающих чартеры авиакомпаний
Назван европейский город с самым дешевым пивом
Тур в Испанию без перелета обошелся российской семье в 1,4 миллиона рублей
Посетившая 50 стран летчица British Airways стала звездой соцсетей
Вагончик тронулся
Пять старинных вокзалов России, действующих и в наши дни
Все материалы
Из жизни
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
Шпагатом не удивишь
Самые популярные и эпатажные тренды в мире йоги
«Рига — это Рязань»
История россиянина, переехавшего жить в Латвию
Ким Кардашьян и Канье Уэст заплатят суррогатной матери 114 тысяч долларов
В Австрии поймали голого вора
Китаец со змеей в носу поднял ведра глазами
Коктейльный мумифицированный палец ноги украли из бара в Канаде
Все материалы
22 отменных хэтчбека, которых нет в России
Но которые стоило бы к нам привезти
Место, где делают Aston Martin
Мы съездили на разведку в штаб-квартиру Aston Martin и узнали много интересного
7 фактов о самом быстром Porsche 911
Все, что нужно знать о крутейшем спорткаре из Штутгарта
Супер-УАЗы
Смелые проекты на базе машин Ульяновского автозавода
В автомобили каршеринга установят алкотестеры
Tesla Model S проехала без подзарядки 900 километров
«АвтоВАЗ» сделал дорогой XRay с кожей и алькантарой
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы