Издевавшийся над трупом блогер потратит миллион долларов на борьбу с суицидом

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Популярный американский блогер-богач Логан Пол (Logan Paul) выпустил короткометражный фильм о проблеме самоубийств и пообещал пожертвовать деньги на борьбу с суицидом. Ролик был опубликован на его YouTube-канале.

На видео, которое за сутки набрало более 9,6 миллиона просмотров, Пол приводит статистику самоубийств по миру, обещает помогать страдающим депрессией людям, встречается с начальником Национальной горячей линии по предотвращению суицида, общается с пытавшимся свести счеты с жизнью человеком, а также рассказывает о пяти шагах, которые могут помочь предотвратить самоубийство.

В конце ролика он призывает зрителей обращаться за поддержкой по горячей линии и обещает потратить миллион долларов на борьбу с самоубийцами.

Несмотря на грустную музыку, многим пользователям пришелся не по вкусу ролик Пола. «Нет, бро, ты уже показал свое настоящее лицо. Лучше бы ты удалил свой канал», — отметил один из них. «Возвращайся лучше в лес и захвати с собой веревку», — посоветовал другой, судя по всему, намекая на путешествие Пола в японский лес Аокигахара.

В начале января негодование зрителей вызвало поведение Пола, который во время поездки по Японии посетил так называемый лес самоубийц. На видео блогер и его друзья находят тело мертвеца и начинают шутить.

После шквала гневных комментариев Полу пришлось удалить ролик и записать несколько извинений. Из-за давления пользователей администрации YouTube пришлось исключить канал Пола из программы Google Preferred, лишив блогера контрактов с крупнейшими рекламодателями, и заморозить его проекты для платного сервиса YouTube Red.

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