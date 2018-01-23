Американский блогер вступился за поглумившегося над мертвецом брата-богача

Jake Paul / YouTube

Популярный американский блогер Джейк Пол (Jake Paul) прокомментировал поступок своего брата Логана Пола, прославившегося на весь мир из-за съемки трупа самоубийцы в японском лесу. Ролик был опубликован на YouTube-канале Jake Paul.

На видео, которое за сутки собрало более двух миллионов просмотров, Джейк дурачится со своими товарищами, строит трамплин и катается на сноуборде. Только к 11-й минуте ролика он садится перед камерой и начинает убеждать аудиторию в невиновности своего брата.

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«Мне кажется, Логан совершил очень неправильный поступок. Он допустил колоссальную ошибку. Самоубийство — это не повод для шутки», — заявил Джейк, подчеркнув, что его брат не хотел никого оскорбить, обидеть или разочаровать.

Блогер добавил, что его брату очень стыдно за свой поступок и он искренне сожалеет о содеянном. «Он будет учиться на своих ошибках. Я знаю, что вы, ребята, будете поддерживать его так же, как и я», — подытожил он.

В начале января пользователи YouTube раскритиковали Логана, опубликовавшего ролик из путешествия по Японии, в котором он поглумился над телом совершившего суицид человека. В итоге администрации видеохостинга пришлось заморозить множество проектов с участием Пола и отстранить его от контрактов с крупными рекламодателями.

@LoganPaul / Twitter

Тем не менее, это не помешало ему стать мемом, прославиться на весь мир и увеличить свою аудиторию до 16 миллионов человек.

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